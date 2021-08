Uskrsni objed ne može proći bez kolača, a Hrvatska ima slastice kojima ni najjači od nas ne mogu odoljeti

Mala smo zemlja, ali znamo peći kolače… Možda zvuči bahato, no samo se prisjetite blagdanskog stola, osobito ako vam slastice još uvijek peku mame i bake. Nema do pince, gibanice, fritula i finih slavonskih kremastih kolača koje su s ljubavlju pripremile vrijedne ruke

Mala smo zemlja, ali bogata tradicijom, što posebice dolazi do izražaja na blagdanskim trpezama. Kolači kakvi se iznose na stolove za Uskrs od Slavonije i Baranje, preko Međimurja, Zagorja, Istre, Kvarnera pa do Dalmacije to potvrđuju.

Na krajnjem jugu, Dubrovnik se na najvažniji kršćanski blagdan sladi rožatom i pincom, a Dalmacija, Istra i Kvarner fritulama i kroštulama. Ni u ovim područjima pinca nije strana. Zajedničko kolačima koji se pripremaju uz obalu je bogatstvo citrusnih aroma – i u pincu i u fritule ide naribana korica agruma – naranče i limuna. Tu su još i bademi ili mendule koji će obogatiti slastice u ovim dijelovima Hrvatske. Primjer su Rapska i Imotska torta. Čest sastojak dalmatinskih kolača su i grožđice te suhe smokve i rogač.

Za razliku od dalmatinskih, slavonski kolači obiluju jajima, orasima i kremom, što je uvjetovalo okolnostima u kojima se živjelo. Slavonija i Baranja bile su trbuh Hrvatske, othranile generacije i generacije ljudi, dok se u krškim predjelima uz obalu trebalo razumno postupati s hranom, a tu je onda do izražaja dolazila kreativnosti i umijeće domaćica koje su i s malo namirnica spravljale delicije i blagdanske stolove činile posebnima.

U Slavoniji i Baranji zvijezde uskrsnog stola su orahnjača, makovnjača i kuglof, ali i tacne s mnoštvom različitih sitnih kolača od medene pite, popularnih mađarica i šapica (sitni kolačići od oraha), te brojnih kremastih kolača i torti. Treba reći da se makovnjača i orahnjača pripremaju tradicionalno za blagadane diljem Hrvatske, a ne samo u kontinetnalnom dijelu. U Zagorju blagdanski stol ne može proći bez štrukli, a u Međimurju bez međimurske gibanice. Hrana jako puno govori o onima koji je blaguju.

Po jelima koja su nezaobilazna na blagdanskim trpezama diljem naše zemlje, možemo zaključiti da u njoj žive ljudi koji vole radost, druženje i jedni druge. Posebno je ukusna ona hrana koja se spravlja s puno ljubavi i pažnje, a takva jela karateriziraju našu kuhinju. Mi smo možda naviknuli na njih, no turisti primjećuju pa svi redom hvale hrvatsku kuhinju. Sretnici smo!